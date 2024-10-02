Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: про що йшлось
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з керівником СЗР Іващенком щодо посилення служби та роботи з чутливою інформацією. Обговорено підготовку до "Рамштайну" та протидію планам ворога.
Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають розвідники, передає УНН.
"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави на осінь.
"Увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо. З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей", - розповів Зеленський.
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Доповнення
1 жовтня Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті та підготовки до "Рамштайну".
Президент Зеленський заявляв, що Україна вже готується до майбутнього засідання "Рамштайн", яке буде особливе і партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.
Зеленський також повідомляв, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.