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Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: про що йшлось

Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: про що йшлось

Київ • УНН

 • 15691 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з керівником СЗР Іващенком щодо посилення служби та роботи з чутливою інформацією. Обговорено підготовку до "Рамштайну" та протидію планам ворога.

Президент Володимир Зеленський заслухав сьогодні доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають розвідники, передає УНН.

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави на осінь.

"Увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо. З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей", - розповів Зеленський.

Зеленський заслухав доповідь очільника ГУР Буданова про плани рф до кінця року01.10.24, 18:11 • 17833 перегляди

Доповнення

1 жовтня Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті та підготовки до "Рамштайну".

Президент Зеленський заявляв, що Україна вже готується до майбутнього засідання "Рамштайн", яке буде особливе і партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Зеленський також повідомляв, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть обговорювати втілення Плану перемоги.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
kyrylo-budanovКирило Буданов
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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