Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

Во время визита в Харьков, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет определенные решения по усилению ПВО. Об этом сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Все наши партнеры в мире должны знать, что доверие к ним и будущее демократического, свободного мира можно получить именно сейчас и именно в таких городах, как наш Харьков, как Запорожье, как Херсон, как многие города Сумщины, Донетчины, как Николаев, как города Черниговщины, Днепровщины - все, где нужна ПВО, все, которые нуждаются в политической воле мира - решений, чтобы жить, чтобы победить российский террор. Есть и наши решения для усиления ПВО здесь, у Харькова - сказал Владимир Зеленский.

Напомним

Во время визита в Харьковскую область Зеленский заслушал военный доклад об обороне региона, ситуации с противовоздушной обороной и способности Украины уничтожать российские ракеты и беспилотники.

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