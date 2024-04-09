Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  8731 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  15801 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  108913 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137278 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129093 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165872 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130411 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206462 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193367 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  406208 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  473409 просмотра

Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

Во время визита в Харьков президент сообщил, что Украина имеет решение для усиления противовоздушной обороны в городе и регионе, подчеркнув необходимость глобальной поддержки для победы над российским террором через усиление возможностей противовоздушной обороны.

Война •   •  4683 просмотра
Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену, согласно показаниям судебно-медицинской экспертизы по делу о его убийстве.

Новости Мира •   •  4911 просмотра
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Руководитель территориального сервисного центра МВД в Черниговской области был арестован за организацию коррупционной схемы получения взяток от подчиненных за выдачу водительских удостоверений, но освобожден под залог в размере 1 млн грн, который сразу же внесли.

Криминал и ЧП •   •  15801 просмотра
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

С начала войны в небе над Украиной было уничтожено более девяти тысяч вражеских беспилотников

С начала полномасштабного вторжения россии украинские военные сбили более 9000 российских беспилотников, включая иранские беспилотники Shaheed-136, собранные в россии из комплектующих из США, Канады и Японии.

Война •   •  7773 просмотра
С начала войны в небе над Украиной было уничтожено более девяти тысяч вражеских беспилотников

Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС

россия должна вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции после того, как неоднократные атаки беспилотников повысили риск опасной ядерной аварии.

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Боррель заявил, что россия должна оставить Запорожскую АЭС

Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

Группа влиятельных австралийцев призывает правительство конфисковать 9 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Австралии, и передать их Украине для ее послевоенной реконструкции и восстановления.

Война •   •  10874 просмотра
Влиятельные австралийцы призывают правительство передать Украине 9 млрд долларов замороженных активов рф

Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

В результате вражеского авиаудара по жилому массиву Константиновка погиб 1 человек, 3 получили ранения. Под завалами могут оставаться два человека - среди них - ребенок.

Война •   •  8953 просмотра
Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина

Три человека, двое мужчин и одна женщина, пострадали в результате обстрела в Харькове, двое из них были госпитализированы, а одному оказали помощь на месте.

Война •   •  10684 просмотра
Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина

В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

Украина рассматривает возможность использования мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для очистки освобожденных территорий, что позволит повторно использовать переработанные материалы для производства новых боеприпасов, уменьшая при этом загрязнение окружающей среды.

Общество •   •  11193 просмотра
В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны

В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф

В Испании состоялся митинг с призывом к международному сообществу оказать давление на россию с целью освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену кремля.

Война •   •  10422 просмотра
В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф