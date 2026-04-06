Зеленский встретился с раввинами и получил первую Тору на украинском языке

По случаю праздника Песах Президент Украины Владимир Зеленский встретился с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин, среди которых были военный капеллан и воин ВСУ, а также получил в подарок первую украиноязычную Тору, передает УНН.

Детали

Глава государства поздравил всех с праздником Песах и пожелал присутствующим и их родным здоровья и победы. По словам Президента, Песах – именно о победе свободы.

"Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И благодарим вас за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, все наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Главные раввины отметили, что Украина живет в очень сложное время, но не потеряла своей государственности и свободы, продолжает бороться. Они подчеркнули, что еврейская община и в дальнейшем будет прилагать все усилия и молиться за победу нашей страны.

"Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что мы живем в Украине в такое трудное время. Для нас честь, что мы связаны с Украиной. Мы здесь живем уже много лет, мы связали с Украиной нашу жизнь, наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа", – отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер.

"Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны пасть – и потом посыплется вся ось зла", – подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман добавил, что за время полномасштабного российского вторжения возросло количество еврейской литературы, переведенной на украинский язык. По его словам, все эти книги печатаются в Харькове несмотря на то, что издательство неоднократно подвергалось атакам со стороны россии. Рафаэль Рутман представил более 40 книг и подарил Владимиру Зеленскому первую украиноязычную Тору.