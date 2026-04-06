Зеленский встретился с раввинами и получил первую Тору на украинском языке

18:21 • 4010 просмотра
Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по энергетике — Зеленский
Эксклюзив
16:58 • 11397 просмотра
"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
15:34 • 14640 просмотра
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Эксклюзив
14:11 • 16926 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 18156 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
6 апреля, 12:42 • 17205 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
6 апреля, 09:58 • 19963 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 26388 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 28712 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 31848 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Популярные новости
В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"Photo6 апреля, 09:47 • 13928 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 33087 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 18434 просмотра
Кейт Миддлтон появилась на публичном праздновании Пасхи после тяжелого диагноза6 апреля, 11:25 • 13483 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 22973 просмотра
публикации
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожайPhoto16:13 • 10332 просмотра
Зачем обвиняемый во врачебной халатности врач Odrex завел блог и критикует судью?Photo6 апреля, 11:53 • 23129 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto6 апреля, 10:09 • 33270 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 123274 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 122983 просмотра
УНН Lite
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой17:48 • 3240 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 18559 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 34809 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 47690 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 48544 просмотра
Президент встретился с представителями еврейских общин по случаю праздника Песах. Ему подарили Тору на украинском языке, напечатанную в Харькове под обстрелами.

По случаю праздника Песах Президент Украины Владимир Зеленский встретился с раввинами украинских городов и представителями еврейских общин, среди которых были военный капеллан и воин ВСУ, а также получил в подарок первую украиноязычную Тору, передает УНН.

Детали

Глава государства поздравил всех с праздником Песах и пожелал присутствующим и их родным здоровья и победы. По словам Президента, Песах – именно о победе свободы.

"Это сегодня очень важно для Украины. Важна свобода, за которую мы боремся всем народом Украины. И благодарим вас за то, что вы в этой борьбе, за то, что поддерживаете весь народ, все наше государство. Поддерживаете свои общины, поддерживаете наших людей. Ваша поддержка очень важна", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Главные раввины отметили, что Украина живет в очень сложное время, но не потеряла своей государственности и свободы, продолжает бороться. Они подчеркнули, что еврейская община и в дальнейшем будет прилагать все усилия и молиться за победу нашей страны.

Песах - древнейший еврейский праздник - что это и когда отмечают в 2026 году02.04.26, 11:04 • 45106 просмотров

"Свобода начинается изнутри, с себя. И мы очень рады и горды, что мы живем в Украине в такое трудное время. Для нас честь, что мы связаны с Украиной. Мы здесь живем уже много лет, мы связали с Украиной нашу жизнь, наши семьи. Мы уверены, что будет справедливый мир, настоящая победа", – отметил председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Мейер Стамблер.

"Война закончится, и будет победа Украины. Бог благословит нас. Все режимы должны пасть – и потом посыплется вся ось зла", – подчеркнул главный раввин Украины Моше Асман.

Вице-президент Федерации еврейских общин Украины Рафаэль Рутман добавил, что за время полномасштабного российского вторжения возросло количество еврейской литературы, переведенной на украинский язык. По его словам, все эти книги печатаются в Харькове несмотря на то, что издательство неоднократно подвергалось атакам со стороны россии. Рафаэль Рутман представил более 40 книг и подарил Владимиру Зеленскому первую украиноязычную Тору.

