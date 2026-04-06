Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
4.4м/с
60%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Катар
Реклама
УНН Lite
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 17:48 • 3262 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 18585 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 34821 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 47696 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 48550 перегляди
Актуальне
Техніка
Forbes
Fox News
Brent
Х-47М2 «Кинджал»

Зеленський зустрівся з рабинами та отримав першу Тору українською мовою

Київ • УНН

 • 2140 перегляди

Президент зустрівся з представниками єврейських громад з нагоди свята Песах. Йому подарували Тору українською мовою, надруковану в Харкові під обстрілами.

Зеленський зустрівся з рабинами та отримав першу Тору українською мовою

З нагоди свята Песах Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рабинами українських міст та представниками єврейських громад, серед яких були військовий капелан та воїн ЗСУ, а також отримав у подарунок першу україномовну Тору, передає УНН.

Деталі

Глава держави привітав усіх зі святом Песах та побажав присутнім та їхнім рідним здоров’я й перемоги. За словами Президента, Песах – саме про перемогу свободи.

"Це сьогодні дуже важливо для України. Важлива свобода, за яку ми боремося всім народом України. І дякуємо вам за те, що ви в цій боротьбі, за те, що підтримуєте весь народ, всю нашу державу. Підтримуєте свої громади, підтримуєте наших людей. Ваша підтримка дуже важлива", – наголосив Володимир Зеленський.

Головні рабини зазначили, що Україна живе в дуже складний час, але не втратила своєї державності та свободи, продовжує боротися. Вони наголосили, що єврейська громада й надалі докладатиме усіх зусиль та молитиметься за перемогу нашої країни.

Песах - найдавніше єврейське свято - що це і коли відзначають у 2026 році02.04.26, 11:04 • 45106 переглядiв

"Свобода починається зсередини, із себе. І ми дуже раді й горді, що ми живемо в Україні в такий важкий час. Для нас честь, що ми пов’язані з Україною. Ми тут живемо вже багато років, ми пов'язали з Україною наше життя, наші родини. Ми впевнені, що буде справедливий мир, справжня перемога", – зауважив голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер.

"Війна закінчиться, і буде перемога України. Бог благословить нас. Усі режими мають впасти – і потім посиплеться вся вісь зла", – наголосив головний рабин України Моше Асман.

Віцепрезидент Федерації єврейських громад України Рафаель Рутман додав, що за час повномасштабного російського вторгнення зросла кількість єврейської літератури, перекладеної українською мовою. За його словами, усі ці книги друкуються в Харкові попри те, що видавництво неодноразово зазнавало атак з боку росії. Рафаель Рутман представив понад 40 книг та подарував Володимиру Зеленському першу україномовну Тору.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Харків