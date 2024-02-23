Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников
Киев • УНН
Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во Львове, на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтил память павших украинских защитников. Об этом Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины
Глава государства подчеркнул, что "мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее". "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - сказал он.
Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой23 февраля 2024, 10:34 • 5642 просмотра
Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников
Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.
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