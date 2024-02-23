Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во Львове, на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтил память павших украинских защитников. Об этом Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины - сообщил Президент Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее". "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - сказал он.

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой