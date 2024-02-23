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Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:49  •  4474 просмотра

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Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во Львове, на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтил память павших украинских защитников. Об этом Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины

- сообщил Президент Зеленский. 

Глава государства подчеркнул, что "мы никогда не забудем героев, которые защищали нашу независимость, свободу и будущее". "Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - сказал он.

Кабмин собрался на заседание во Львовской области на фоне блокады границы: Шмыгаль готов к "разумным компромиссам" с Варшавой23 февраля 2024, 10:34 • 5642 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Зеленський у Львові: зустрівся з прем'єркою Данії і вшанував пам'ять полеглих українських захисників
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Зеленский во Львове: встретился с премьером Дании и почтил память погибших украинских защитников

Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен почтили память погибших украинских защитников на Лычаковском кладбище во Львове.

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