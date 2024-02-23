Зеленський у Львові: зустрівся з прем'єркою Данії і вшанував пам'ять полеглих українських захисників
Київ • УНН
Президент Зеленський та Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вшанували пам'ять загиблих українських захисників на Личаківському кладовищі у Львові.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Львові, на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанував пам’ять полеглих українських захисників. Про це Глава держави повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України
Глава держави наголосив, що "ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє". "Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - сказав він.
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