Зеленский рассчитывает, что ЕС обеспечит разблокировку €90 млрд для Украины

$43.950.1350.640.06
ukenru
Эксклюзив
11:56 • 10737 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 23528 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 20513 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 23794 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 26729 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
17 марта, 22:26 • 30101 просмотра
17 марта, 20:08 • 43331 просмотра
17 марта, 16:45 • 39061 просмотра
17 марта, 15:05 • 44691 просмотра
17 марта, 15:05 • 38292 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47770 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский18 марта, 06:46 • 23630 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto18 марта, 07:06 • 25874 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 21973 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16796 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 22145 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 47957 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 56247 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78339 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 70546 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Педро Санчес
Юлия Свириденко
Виктор Ляшко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Иран
Испания
Мадрид
Европа
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 16937 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 26976 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 31869 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 36844 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78339 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Ил-78
Instagram

Зеленский рассчитывает, что ЕС обеспечит разблокировку €90 млрд для Украины

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Президент Украины обсудил с премьером Испании пакет финансовой устойчивости от ЕС. Средства должны пойти на защиту и восстановление государства.

Украина рассчитывает, что ЕС обеспечит разблокирование кредита в 90 млрд евро для Украины, его получение важно, причем как можно скорее, заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде в среду, пишет УНН.

Детали

"Мы обсудили сегодня также работу по пакету в 90 млрд евро для Украины, от Европы. Надо разблокировать этот пакет", - указал Зеленский.

Он отметил, что Испания поддерживает украинскую сторону, "тем более это вопрос не только финансов, но и базовой справедливости, которая должна быть в Европе". "Решение о таком пакете поддержки принималось в контексте судьбы замороженных российских активов, которые есть в Европе, которые должны служить защите от российских ударов и восстановлению после этой войны. Решение о передаче российских активов, к сожалению, не было принято и вместо этого был сформирован пакет финансовой устойчивости, по сути, на основе постоянного замораживания российских активов", - указал Президент.

И это для нас очень важно получить это финансирование. Именно поэтому так важно, чтобы европейский пакет начал работать как можно скорее. Мы очень надеемся, что Европа обеспечит реальное выполнение принятого решения, тем более, когда это справедливо и когда от этого зависит реальная защита жизни людей

- сообщил Зеленский.

При этом он выразил благодарность "всем, кто поддерживает нас в этом".

Завтра мы будем говорить об этом, в частности в формате Евросовета

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейский Союз
Испания
Европа
Мадрид
Владимир Зеленский
Украина