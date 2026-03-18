Зеленский рассчитывает, что ЕС обеспечит разблокировку €90 млрд для Украины

Украина рассчитывает, что ЕС обеспечит разблокирование кредита в 90 млрд евро для Украины, его получение важно, причем как можно скорее, заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом пресс-конференции в Мадриде в среду, пишет УНН.

Детали

"Мы обсудили сегодня также работу по пакету в 90 млрд евро для Украины, от Европы. Надо разблокировать этот пакет", - указал Зеленский.

Он отметил, что Испания поддерживает украинскую сторону, "тем более это вопрос не только финансов, но и базовой справедливости, которая должна быть в Европе". "Решение о таком пакете поддержки принималось в контексте судьбы замороженных российских активов, которые есть в Европе, которые должны служить защите от российских ударов и восстановлению после этой войны. Решение о передаче российских активов, к сожалению, не было принято и вместо этого был сформирован пакет финансовой устойчивости, по сути, на основе постоянного замораживания российских активов", - указал Президент.

И это для нас очень важно получить это финансирование. Именно поэтому так важно, чтобы европейский пакет начал работать как можно скорее. Мы очень надеемся, что Европа обеспечит реальное выполнение принятого решения, тем более, когда это справедливо и когда от этого зависит реальная защита жизни людей - сообщил Зеленский.

При этом он выразил благодарность "всем, кто поддерживает нас в этом".

Завтра мы будем говорить об этом, в частности в формате Евросовета - подчеркнул Зеленский.

В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно