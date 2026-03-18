Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити заборонено
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванку
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнта
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 56444 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя"
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла Україна
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталі
Зеленський розраховує, що ЄС забезпечить розблокування €90 млрд для України

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Президент України обговорив з прем'єром Іспанії пакет фінансової стійкості від ЄС. Кошти мають піти на захист та відновлення держави.

Україна розраховує, що ЄС забезпечить розблокування кредиту у 90 млрд євро для України, його отримання важливе, причому якнайшвидше, заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Мадриді у середу, пише УНН.

Деталі

"Ми обговорили сьогодні також роботу щодо пакету у 90 млрд євро для України, від Європи. Треба розблокувати цей пакет", - вказав Зеленський.

Він зазначив, що Іспанія підтримує українську сторону, "тим більше це питання не тільки фінансів, але й базової справедливості, яка повинна бути в Європі". "Рішення про такий пакет підтримки ухвалилось в контексті долі заморожених російських активів, які є в Європі, які мають слугувати захисту від російських ударів та відновленню після цієї війни. Рішення про передачу російських активів, на жаль, не було ухвалено і натомість був сформований пакет фінансової стійкості, по суті, на основі постійного заморожування російських активів", - вказав Президент.

І це для нас дуже важливо отримати це фінансування. Саме тому так важливо, щоб європейський пакет почав працювати якнайшвидше. Ми дуже сподіваємось, що Європа забезпечить реальне виконання ухваленого рішення, тим більше, коли це справедливо і коли від цього залежить реальний захист життя людей

- повідомив Зеленський.

При цьому він висловив вдячність "усім, хто підтримує нас в цьому".

Завтра ми будемо говорити про це, зокрема в форматі Євроради

- наголосив Зеленський.

У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо18.03.26, 09:35 • 27003 перегляди

Юлія Шрамко

