Зеленський розраховує, що ЄС забезпечить розблокування €90 млрд для України

Україна розраховує, що ЄС забезпечить розблокування кредиту у 90 млрд євро для України, його отримання важливе, причому якнайшвидше, заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом пресконференції у Мадриді у середу, пише УНН.

"Ми обговорили сьогодні також роботу щодо пакету у 90 млрд євро для України, від Європи. Треба розблокувати цей пакет", - вказав Зеленський.

Він зазначив, що Іспанія підтримує українську сторону, "тим більше це питання не тільки фінансів, але й базової справедливості, яка повинна бути в Європі". "Рішення про такий пакет підтримки ухвалилось в контексті долі заморожених російських активів, які є в Європі, які мають слугувати захисту від російських ударів та відновленню після цієї війни. Рішення про передачу російських активів, на жаль, не було ухвалено і натомість був сформований пакет фінансової стійкості, по суті, на основі постійного заморожування російських активів", - вказав Президент.

І це для нас дуже важливо отримати це фінансування. Саме тому так важливо, щоб європейський пакет почав працювати якнайшвидше. Ми дуже сподіваємось, що Європа забезпечить реальне виконання ухваленого рішення, тим більше, коли це справедливо і коли від цього залежить реальний захист життя людей - повідомив Зеленський.

При цьому він висловив вдячність "усім, хто підтримує нас в цьому".

Завтра ми будемо говорити про це, зокрема в форматі Євроради - наголосив Зеленський.

