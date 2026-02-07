Зеленский: работаем сейчас над документами, а также и над графиком дальнейших действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает над документами, с которыми переговорная группа вернулась из ОАЭ, а также над графиком дальнейших действий. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был подробный разговор с нашей переговорной группой после переговоров как с американцами, так и в трехстороннем формате, с россиянами. Считаю, что каждая встреча важна, каждая встреча добавляет ясности, как и когда война может действительно закончиться. Для Украины и вообще для надежности договоренностей принципиально, чтобы были гарантии безопасности и чтобы Россия не вернулась в Украину с третьим вторжением