Зеленский: работаем сейчас над документами, а также и над графиком дальнейших действий
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Украина работает над документами, полученными переговорной группой из ОАЭ, а также над графиком дальнейших действий. Он подчеркнул важность гарантий безопасности для надежности договоренностей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает над документами, с которыми переговорная группа вернулась из ОАЭ, а также над графиком дальнейших действий. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Был подробный разговор с нашей переговорной группой после переговоров как с американцами, так и в трехстороннем формате, с россиянами. Считаю, что каждая встреча важна, каждая встреча добавляет ясности, как и когда война может действительно закончиться. Для Украины и вообще для надежности договоренностей принципиально, чтобы были гарантии безопасности и чтобы Россия не вернулась в Украину с третьим вторжением
Он подчеркнул, что гарантии безопасности – это то, что действительно может дать больше доверия и дипломатическому процессу, и результату, который нужен.
Работаем сейчас над документами, с которыми ребята вернулись, а также и над графиком дальнейших действий – дальнейших встреч и шагов. Хочу поблагодарить команду за работу, и в ближайшие дни еще будем с командой работать над подготовкой к следующим форматам. Буду информировать и наших партнеров в Европе о том, что на столе и какие есть перспективы
Также он отметил, что Украина заинтересована, чтобы Европа была участницей процессов, и то, что удается в привлечении Европы, в учете интересов Европы, – все это достаточно серьезно.
"Рассчитываем и в дальнейшем на такую же существенную поддержку и от Европы, и от Америки – и я благодарю всех в Америке, кто действительно хочет мира, – и также от других партнеров в мире. Надо всем вместе работать ради реального мира", - резюмировал глава государства.
Напомним
В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.