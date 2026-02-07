Зеленский: работаем сейчас над документами, а также и над графиком дальнейших действий

$43.140.00
13:35 • 4512 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29 • 10046 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 11246 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 16343 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 29911 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 43593 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 38139 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30603 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41760 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15964 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 19364 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак7 февраля, 07:07 • 9952 просмотра
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 6788 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 7046 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 12254 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 19526 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 41754 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 38041 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 40175 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 51641 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 12780 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 26952 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 29369 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 38341 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 41436 просмотра
Зеленский: работаем сейчас над документами, а также и над графиком дальнейших действий

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина работает над документами, полученными переговорной группой из ОАЭ, а также над графиком дальнейших действий. Он подчеркнул важность гарантий безопасности для надежности договоренностей.

Зеленский: работаем сейчас над документами, а также и над графиком дальнейших действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает над документами, с которыми переговорная группа вернулась из ОАЭ, а также над графиком дальнейших действий. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали 

Был подробный разговор с нашей переговорной группой после переговоров как с американцами, так и в трехстороннем формате, с россиянами. Считаю, что каждая встреча важна, каждая встреча добавляет ясности, как и когда война может действительно закончиться. Для Украины и вообще для надежности договоренностей принципиально, чтобы были гарантии безопасности и чтобы Россия не вернулась в Украину с третьим вторжением

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности – это то, что действительно может дать больше доверия и дипломатическому процессу, и результату, который нужен.

Работаем сейчас над документами, с которыми ребята вернулись, а также и над графиком дальнейших действий – дальнейших встреч и шагов. Хочу поблагодарить команду за работу, и в ближайшие дни еще будем с командой работать над подготовкой к следующим форматам. Буду информировать и наших партнеров в Европе о том, что на столе и какие есть перспективы

- отметил Президент.

Также он отметил, что Украина заинтересована, чтобы Европа была участницей процессов, и то, что удается в привлечении Европы, в учете интересов Европы, – все это достаточно серьезно.

"Рассчитываем и в дальнейшем на такую же существенную поддержку и от Европы, и от Америки – и я благодарю всех в Америке, кто действительно хочет мира, – и также от других партнеров в мире. Надо всем вместе работать ради реального мира", - резюмировал глава государства.

Напомним

В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Европа
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина