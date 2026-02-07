Зеленський: працюємо зараз над документами, а також і над графіком подальших дій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює зараз над документами, з якими повернулася переговорна група з ОАЕ, а також над графіком подальших дій. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Була детальна розмова з нашою переговорною групою після перемовин як з американцями, так і в тристоронньому форматі, з росіянами. Вважаю, що кожна зустріч важлива, кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може справді закінчитись. Для України і взагалі для надійності домовленостей принципово, щоб були гарантії безпеки і щоб росія не повернулась в Україну з третім вторгненням - сказав Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки – це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному, і результату, який потрібен.

Працюємо зараз над документами, з якими хлопці повернулись, а також і над графіком подальших дій – подальших зустрічей та кроків. Хочу подякувати команді за роботу, і найближчими днями ще будемо з командою працювати над підготовкою до наступних форматів. Буду інформувати і наших партнерів у Європі про те, що на столі і які є перспективи - зазначив Президент.

Також він зазначив, що Україна зацікавлена, щоб Європа була учасницею процесів, і те, що вдається у залученні Європи, у врахуванні інтересів Європи, – усе це досить серйозно.

"Розраховуємо й надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки – і я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, – і також від інших партнерів у світі. Треба всім разом працювати заради реального миру", - резюмував глава держави.

Нагадаємо

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.