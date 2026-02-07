Зеленський: працюємо зараз над документами, а також і над графіком подальших дій

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 4478 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 10012 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 11213 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 16311 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 29880 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43563 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38107 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30591 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41709 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15952 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 19364 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 9952 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 6788 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 7046 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 12254 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 19463 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41708 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 38011 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 40145 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 51601 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 12768 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 26938 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29357 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38330 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41424 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Шахед-136
Х-101

Зеленський: працюємо зараз над документами, а також і над графіком подальших дій

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна працює над документами, отриманими переговорною групою з ОАЕ, а також над графіком подальших дій. Він наголосив на важливості гарантій безпеки для надійності домовленостей.

Зеленський: працюємо зараз над документами, а також і над графіком подальших дій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює зараз над документами, з якими повернулася переговорна група з ОАЕ, а також над графіком подальших дій. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі 

Була детальна розмова з нашою переговорною групою після перемовин як з американцями, так і в тристоронньому форматі, з росіянами. Вважаю, що кожна зустріч важлива, кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може справді закінчитись. Для України і взагалі для надійності домовленостей принципово, щоб були гарантії безпеки і щоб росія не повернулась в Україну з третім вторгненням

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки – це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному, і результату, який потрібен.

Працюємо зараз над документами, з якими хлопці повернулись, а також і над графіком подальших дій – подальших зустрічей та кроків. Хочу подякувати команді за роботу, і найближчими днями ще будемо з командою працювати над підготовкою до наступних форматів. Буду інформувати і наших партнерів у Європі про те, що на столі і які є перспективи

- зазначив Президент.

Також він зазначив, що Україна зацікавлена, щоб Європа була учасницею процесів, і те, що вдається у залученні Європи, у врахуванні інтересів Європи, – усе це досить серйозно.

"Розраховуємо й надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки – і я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, – і також від інших партнерів у світі. Треба всім разом працювати заради реального миру", - резюмував глава держави.

Нагадаємо

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Європа
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна