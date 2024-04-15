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Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, энергетические вопросы и защиту критической инфраструктуры, отметив необходимость большего единства со стороны союзников в предоставлении Украине поддержки по противовоздушной обороне.
После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз
После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.
Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф
4 должностным лицам рф было предъявлено обвинение в пособничестве агрессии России против Украины путем обеспечения беспрепятственной перевозки российских военнослужащих и техники железнодорожным транспортом.
армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв
Российские оккупанты 17 раз обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив гражданские здания, сети связи, транспортные средства и электросети, без жертв и пострадавших.
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер
Власти Одессы встретились с более 70 местными предпринимателями, чтобы обсудить упрощение ведения бизнеса, в частности, меры по безопасности на пляжах и продление времени продажи алкоголя до 23:00 во время предстоящего курортного сезона.
Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы
Энергетики ДТЭК в Днепре переходят на усиленный режим работы, чтобы подготовиться к грозе, которая ожидается вечером 15 и ночью 16 апреля, что может привести к падению деревьев и обрыву проводов, и требует от них устранения возможных аварийных ситуаций.
В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную
Государство предоставит крупным прифронтовым фермерским хозяйствам семена кукурузы на хозяйство для засева 25 га в рамках инициативы USAID АГРО на весеннюю посевную кампанию 2024 года.
Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование
Бывшего главу Южного пограничного управления Сергея Мула оправдали по обвинению в недостоверном декларировании, но Специальная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать этот приговор в Апелляционном суде.
Оккупанты атаковали Кировоградскую область: предварительно - без разрушений
Российские войска атаковали Кировоградскую область в Украине, но не нанесли ущерб гражданской инфраструктуре в Кропивницком районе, сообщил глава областной военной администрации.
Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона
Пограничники на Волыни задержали группу лиц, которые пытались с помощью беспилотника переправить сигареты в Польшу, изъяли сигареты и дрон, а также составили на правонарушителей протоколы.