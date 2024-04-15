Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, вопросы энергетики и защиту критической инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

"Ставка по двум важнейшим темам сейчас: фронт и энергетика. Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий. Данные разведок: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР Минобороны о вероятных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что также заслушал доклады представителей энергетической отрасли - Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" - об усилиях, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей.

Также президент заслушал вице-премьера Александра Кубракова по защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", - добавил президент.

Напомним

Болгария планирует развернуть систему противовоздушной обороны на своей территории в контексте военной помощи Украине.