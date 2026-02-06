Зеленский проведет совещание по чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с украинской командой переговорщиков по чувствительным вопросам. Делегация возвращается из Абу-Даби, где состоялись трехсторонние переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет совещание с украинской командой переговорщиков по чувствительным вопросам, о которых нельзя говорить по телефону, передает УНН.
На завтра назначил совещание с нашей делегацией: ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону
По его словам, идет подготовка к следующим встречам, трехсторонним.
Кроме того, завтра, по словам Зеленского, будут разговоры с европейскими партнерами.
Напомним
В течение двух дней делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.
Впоследствии Президент Зеленский сообщил о предстоящих встречах по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США.