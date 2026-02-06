Зеленський проведе нараду щодо чутливих аспектів перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський проведе нараду з українською командою перемовників щодо чутливих питань. Делегація повертається з Абу-Дабі, де відбулися тристоронні переговори.
На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном
За його словами, триває підготовка до наступних зустрічей, тристоронніх.
Крім того, завтра, за словами Зеленського, будуть розмови з європейськими партнерами.
Нагадаємо
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.
Згодом Президент Зеленський повідомив про майбутні зустрічі щодо завершення війни, які, ймовірно, відбудуться в США.