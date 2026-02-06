$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 3304 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 7136 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 9444 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 9290 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 12349 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10447 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21986 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16943 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19664 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63352 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Зеленський проведе нараду щодо чутливих аспектів перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Президент України Володимир Зеленський проведе нараду з українською командою перемовників щодо чутливих питань. Делегація повертається з Абу-Дабі, де відбулися тристоронні переговори.

Зеленський проведе нараду щодо чутливих аспектів перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном

Президент України Володимир Зеленський завтра проведе нараду із українською командою перемовників щодо чутливих питань, про які не можна говорити телефоном, передає УНН.

На завтра призначив нараду з нашою делегацією: хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, і завтра будуть доповіді по тих чутливих аспектах перемовин в Абу-Дабі, про які не можна говорити телефоном 

- повідомив Зеленський.

За його словами, триває підготовка до наступних зустрічей, тристоронніх.

Крім того, завтра, за словами Зеленського, будуть розмови з європейськими партнерами.

Новий раунд перемовин "щодо України" відбудеться невдовзі, але не в США - кремль06.02.26, 19:30 • 1462 перегляди

Нагадаємо 

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Згодом Президент Зеленський повідомив про майбутні зустрічі щодо завершення війни, які, ймовірно, відбудуться в США. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна