Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"
Киев • УНН
Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.
Президент Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму". Глава государства в видеообращении отметил, что с тех пор, как 10 лет назад Крым незаконно оккупировала Россия, на полуострове начались преследования, репрессии и унижения людей. Об этом сообщили на сайте Офиса президента, передает УНН.
Детали
Войны завершаются по-настоящему, когда зло, которое их породило, удается потушить. Именно поэтому чувство справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Это требует, в частности, не забывать о Крыме, бороться за него
Президент подчеркнул, что Украина должна и дальше наращивать противодействие России на всех возможных уровнях и бороться за людей на всех оккупированных территориях.
Глава государства поблагодарил каждого, кто прилагает усилия для победы: воинов, участников движения сопротивления, международных партнеров, всех, кто освобождает незаконно осужденных оккупантами и поддерживает каждого, сохраняя их веру в справедливость.
Постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева добавила, что этот форум является возможностью еще раз подсветить проблему оккупации Крымского полуострова и сплотить общество вокруг борьбы за свободный Крым.
Дополнение
Мероприятие организовано Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымской платформой, Государственным предприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" и Фондом "Партнерство для устойчивости Украины".
Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни26 февраля 2024, 18:57 • 21611 просмотров
Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"
Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.
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