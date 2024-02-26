Активисты подняли украинский флаг на вершине крымской горы Ангара-Буруни

Активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы Ангара-Буруни. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Telegram-канал движения.

Детали

Сегодня наш сине-желтый флаг развевается над одной из вершин в Крыму, а уже скоро будет над всеми админзданиями полуострова. - сообщают активисты.

Они отмечают, что продолжат оказывать сопротивление оккупантам, а фейковые выборы и пропаганда оккупантов не меняют того факта, что Крым - это Украина.

Напомним

Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы.