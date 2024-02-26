Активісти здійняли український прапор на вершині кримської гори Ангара-Буруні
Київ • УНН
Активісти підняли український прапор на вершину кримської гори Ангара-Буруні 26 лютого, у День спротиву російській окупації Криму.
Активісти руху "Жовта стрічка" підняли український прапор на вершину кримської гори Ангара-Буруні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал руху.
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Сьогодні наш синьо-жовтий прапор майорить над однією з вершин в Криму, а вже скоро буде над усіма адмінбудівлями півострову.
Вони зазначають, що продовжать чинити спротив окупантам, а фейкові вибори та пропаганда окупантів не змінюють того факту, що Крим - це Україна.
Нагадаємо
Сьогодні, 26 лютого, у День спротиву російській окупації Криму активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України на вершину кримської гори.