Активісти підняли прапор України на вершину кримської гори
Київ • УНН
26 лютого активісти руху "Жовта стрічка" підняли український прапор на вершину кримської гори в День спротиву російській окупації Криму.
Сьогодні, 26 лютого, у День спротиву російській окупації Криму активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України на вершину кримської гори. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал руху.
Сьогодні активісти руху "Жовта Стрічка" піднімають наш прапор на одну із вершин кримських гір. Невдовзі побачите як синьо-жовтий прапор височіє над усім півостровом
Як наголосили активісти руху, "Крим буде вільним від рашистів і ми будемо чинити спротив стільки скільки потрібно".
Доповнення
У Меджлісі кримськотатарського народу заявили, що десять років тимчасової окупації Криму не зломили волю значної частини жителів Криму різних національностей, які здійснюють ненасильницький спротив російської окупації.
У День кримського спротиву російській окупації пані посол США Україні Бріджит Брінк вчергове наголосила, що Крим це Україна.