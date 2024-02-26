Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  55868 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  102317 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  112644 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  112567 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  113566 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  139203 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  151329 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  138562 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133434 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  128022 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 12:33  •  15850 просмотра

Read in English

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал движения. 

 Сегодня активисты движения "Желтая Лента" поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом

- заявили активисты.

Как отметили активисты движения, "Крым будет свободным от рашистов и мы будем сопротивляться столько сколько нужно". 

Дополнение 

В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что десять лет временной оккупации Крыма не сломили волю значительной части жителей Крыма разных национальностей, которые осуществляют ненасильственное сопротивление российской оккупации.  

В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США Украины Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
telegramТелеграмма
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Активісти підняли прапор України на вершину кримської гори
Activists raised the flag of Ukraine to the top of the Crimean mountain
Новости по теме

Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Общество •   •  15850 просмотра
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

Экономика •   •  15775 просмотра
Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.

Война •   •  55868 просмотра
Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

Новости Мира •   •  13084 просмотра
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.

Экономика •   •  14618 просмотра
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.

Экономика •   •  13741 просмотра
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

Российско-оккупационные войска увеличили количество наземных штурмов до рекордного уровня за последние две недели на Таврическом направлении, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Война •   •  14698 просмотра
Украина усиливает линию обороны на Авдеевском направлении - Тарнавский

"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложит сосредоточить помощь ЕС Украине на разработке беспилотников и искусственного интеллекта как новых инструментов в войне против россии.

Война •   •  14748 просмотра
"Новые инструменты этой войны": Боррель собирается предложить ЕС создать фонд помощи Украине для разработки дронов и ИИ

СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, который во время боев за Николаев и оккупации части области кормил кадыровцев и ремонтировал им технику. После освобождения Николаевщины коллаборант скрывался в Хмельницком.

Криминал и ЧП •   •  11821 просмотра
СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации обустроил полевую кухню для боевиков кадырова

рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg

Министр финансов рф заявил, что россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные активы за рубежом.

Новости Мира •   •  11259 просмотра
рф "симметрично" ответит в случае конфискации ее зарубежных активов - Bloomberg