Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы
Киев • УНН
26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.
Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал движения.
Сегодня активисты движения "Желтая Лента" поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом
Как отметили активисты движения, "Крым будет свободным от рашистов и мы будем сопротивляться столько сколько нужно".
Дополнение
В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что десять лет временной оккупации Крыма не сломили волю значительной части жителей Крыма разных национальностей, которые осуществляют ненасильственное сопротивление российской оккупации.
В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США Украины Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина.
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы
26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.
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