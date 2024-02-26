Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления российской оккупации Крыма активисты движения "Желтая лента" подняли флаг Украины на вершину крымской горы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал движения.

Сегодня активисты движения "Желтая Лента" поднимают наш флаг на одну из вершин крымских гор. Вскоре увидите как сине-желтый флаг возвышается над всем полуостровом - заявили активисты.

Как отметили активисты движения, "Крым будет свободным от рашистов и мы будем сопротивляться столько сколько нужно".

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В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что десять лет временной оккупации Крыма не сломили волю значительной части жителей Крыма разных национальностей, которые осуществляют ненасильственное сопротивление российской оккупации.

В День крымского сопротивления российской оккупации госпожа посол США Украины Бриджит Бринк в очередной раз подчеркнула, что Крым это Украина.