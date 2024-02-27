Зеленський взяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму"

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10865 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73842 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156667 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154720 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127311 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134467 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86137 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93486 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99089 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89810 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4732 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3606 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6790 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5804 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5940 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154726 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224940 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374223 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310385 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3708 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15303 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32136 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28904 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127314 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зеленський взяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму"

Київ • УНН

 • 32975 перегляди

Президент Зеленський наголосив на необхідності продовжувати боротьбу за Крим у 10-ту річницю незаконної окупації Росією і закликав зберігати віру в справедливість, поки свободу півострова не буде відновлено.

Зеленський взяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму"

Президент Зеленський узяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму". Глава держави у відеозверненні наголосив, що відтоді, як 10 років тому Крим незаконно окупувала Росія, на півострові почалися переслідування, репресії та приниження людей. Про це повідомили на сайті Офісу президента, передає УНН.

Деталі

Війни завершуються по-справжньому, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. Саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за нього

зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має й далі нарощувати протидію Росії на всіх можливих рівнях і боротися за людей на всіх окупованих територіях.

Глава держави подякував кожному, хто докладає зусиль для перемоги: воїнам, учасникам руху спротиву, міжнародним партнерам, усім, хто звільняє незаконно засуджених окупантами та підтримує кожного, зберігаючи їхню віру в справедливість.

Постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева додала, що цей форум є можливістю вкотре підсвітити проблему окупації Кримського півострова та згуртувати суспільство навколо боротьби за вільний Крим.

Доповнення

Захід організований Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримською платформою, Державним підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України" та Фондом "Партнерство задля стійкості України".

Активісти здійняли український прапор на вершині кримської гори Ангара-Буруні 26.02.24, 20:57 • 29418 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Автономна Республіка Крим
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91