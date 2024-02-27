Зеленський взяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму"
Київ • УНН
Президент Зеленський наголосив на необхідності продовжувати боротьбу за Крим у 10-ту річницю незаконної окупації Росією і закликав зберігати віру в справедливість, поки свободу півострова не буде відновлено.
Президент Зеленський узяв участь у форумі "26-2-14: Війна почалась у Криму". Глава держави у відеозверненні наголосив, що відтоді, як 10 років тому Крим незаконно окупувала Росія, на півострові почалися переслідування, репресії та приниження людей. Про це повідомили на сайті Офісу президента, передає УНН.
Деталі
Війни завершуються по-справжньому, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. Саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за нього
Президент наголосив, що Україна має й далі нарощувати протидію Росії на всіх можливих рівнях і боротися за людей на всіх окупованих територіях.
Глава держави подякував кожному, хто докладає зусиль для перемоги: воїнам, учасникам руху спротиву, міжнародним партнерам, усім, хто звільняє незаконно засуджених окупантами та підтримує кожного, зберігаючи їхню віру в справедливість.
Постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева додала, що цей форум є можливістю вкотре підсвітити проблему окупації Кримського півострова та згуртувати суспільство навколо боротьби за вільний Крим.
Доповнення
Захід організований Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримською платформою, Державним підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України" та Фондом "Партнерство задля стійкості України".
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