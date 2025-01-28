Зеленский обсудил с премьером Израиля поддержание партнерских отношений с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля по освобождению заложников и партнерских отношений. Обсудили сотрудничество с США и президентом Трампом, а также чествование памяти жертв Холокоста.
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержание партнерских отношений, в частности с США и президентом Дональдом Трампом, передает УНН.
Провел разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица-Биркенау и выразил соболезнования Премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста
Зеленский приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями, а также выразил надежду на скорое освобождение остальных заложников. Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности.
«Отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности с Соединенными Штатами и Президентом Трампом. Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем», - сообщил Зеленский.
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Дополнение
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что хотел бы, чтобы Израиль больше, жестче поддержал Украину в намерениях наказать российскую федерацию на всех уровнях. Потому что Израиль имеет влияния, в том числе будет иметь неограниченные влияния на новую администрацию США.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опроверг информацию об израильской инициативе передать Украине захваченное в Ливане израильскими военными оружие российского производства, о чем сообщалось ранее.
Добавим
Посол Израиля в Украине Бродский заявлял, что Израиль изучает опыт Украины по борьбе с иранскими дронами. Есть определенные украинские технологии, которые изучаются.