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Зеленский обсудил с премьером Израиля поддержание партнерских отношений с Трампом

Зеленский обсудил с премьером Израиля поддержание партнерских отношений с Трампом

Киев  •  УНН

 • 4448 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля по освобождению заложников и партнерских отношений. Обсудили сотрудничество с США и президентом Трампом, а также чествование памяти жертв Холокоста.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержание партнерских отношений, в частности с США и президентом Дональдом Трампом, передает УНН.

Провел разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвица-Биркенау и выразил соболезнования Премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста 

- написал Зеленский.

Зеленский приветствовал начало освобождения заложников, подчеркнув важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями, а также выразил надежду на скорое освобождение остальных заложников. Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности.

«Отдельно обсудили поддержание партнерских отношений, в частности с Соединенными Штатами и Президентом Трампом. Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем», - сообщил Зеленский.

Европа осторожно оптимистична относительно заявлений Трампа по Украине - Politico27.01.25, 15:10 • 35260 просмотров

Дополнение

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что хотел бы, чтобы Израиль больше, жестче поддержал Украину в намерениях наказать российскую федерацию на всех уровнях. Потому что Израиль имеет влияния, в том числе будет иметь неограниченные влияния на новую администрацию США. 

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опроверг информацию об израильской инициативе передать Украине захваченное в Ливане израильскими военными оружие российского производства, о чем сообщалось ранее. 

Добавим

Посол Израиля в Украине Бродский заявлял, что Израиль изучает опыт Украины по борьбе с иранскими дронами. Есть определенные украинские технологии, которые изучаются. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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