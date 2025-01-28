Зеленський обговорив з прем’єром Ізраїлю підтримання партнерських відносин з Трампом

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу підтримання партнерських відносин, зокрема зі США й президентом Дональдом Трампом, передає УНН.

Провів розмову з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Розповів йому про свою участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау та висловив співчуття Прем'єр-міністру та ізраїльському народу у зв’язку з трагедією Голокосту - написав Зеленський.

Зеленський привітав початок звільнення заручників, наголосивши на важливості повернення людей додому та їх возз’єднання з родинами, а також висловив сподівання на швидке звільнення решти заручників. Украй необхідно забезпечити надійний і тривалий мир, щоб люди могли жити в безпеці.

"Окремо обговорили підтримання партнерських відносин, зокрема зі Сполученими Штатами й Президентом Трампом. Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому", - повідомив Зеленський.

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Доповнення

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що хотів б, щоб Ізраїль більше, жорсткіше підтримав Україну в намірах покарати російську федерацію на всіх рівнях. Тому що Ізраїль має впливи, в тому числі буде мати необмежені впливи на нову адміністрацію США.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заперечив інформацію про ізраїльську ініціативу передати Україні захоплену у Лівані ізраїльськими військовими зброю російського виробництва, про що повідомлялося раніше.

Додамо

Посол Ізраїлю в Україні Бродський заявляв, що Ізраїль вивчає досвід України щодо боротьби з іранськими дронами. Є певні українські технології, які вивчаються.