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Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
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Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
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Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве

Киев • УНН

 • 3394 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения произошли после кадровых перестановок в правительстве.

Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве

 

 Президент Украины Владимир Зеленский после кадровых перестановок в правительстве изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Утвердить следующий персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины 

- говорится в указе №501/2025.

 

Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17.07.25, 17:31 • 395123 просмотра

Обновленный состав СНБО выглядит так:

  • Зеленский Владимир Александрович – Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
    • Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции Украины;
      • Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики Украины;
        • Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины;
          • Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины;
            • Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины;
              • Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел Украины;
                • Кравченко Руслан Андреевич – Генеральный прокурор;
                  • Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения Украины;
                    • Малюк Василий Васильевич – глава Службы безопасности Украины;
                      • Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины;
                        • Пышный Андрей Григорьевич – глава Национального банка Украины (по согласию);
                          • Пронин Филипп Евгеньевич –  глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;
                            • Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр Украины;
                              • Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел Украины;
                                • Сырский Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
                                  • Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
                                    • Стефанчук Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
                                      • Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
                                        • Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;
                                          • Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны Украины.
                                            Антонина Туманова

                                            Антонина Туманова

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                                            Brent Oil
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