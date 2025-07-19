Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения произошли после кадровых перестановок в правительстве.
Президент Украины Владимир Зеленский после кадровых перестановок в правительстве изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.
Утвердить следующий персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины
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Обновленный состав СНБО выглядит так:
- Зеленский Владимир Александрович – Президент
Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции
Украины;
- Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики Украины;
- Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины;
- Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины;
- Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины;
- Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел Украины;
- Кравченко Руслан Андреевич – Генеральный прокурор;
- Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения Украины;
- Малюк Василий Васильевич – глава Службы безопасности Украины;
- Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины;
- Пышный Андрей Григорьевич – глава Национального банка Украины (по согласию);
- Пронин Филипп Евгеньевич – глава Государственной службы финансового
мониторинга Украины;
- Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр Украины;
- Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел Украины;
- Сырский Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
- Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Стефанчук Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
- Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны Украины.