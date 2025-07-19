Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Зміни відбулися після кадрових перестановок в уряді.
Президент України Володимир Зеленський після кадрових перестановок в уряді змінив склад Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України
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Оновлений склад РНБО виглядає так:
- Зеленський Володимир Олександрович – Президент
України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;
- Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції
України;
- Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;
- Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України;
- Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
- Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;
- Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я України;
- Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
- Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);
- Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового
моніторингу України;
- Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр України;
- Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
- Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою);
- Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України.