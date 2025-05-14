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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

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Зеленский назначил нового посла Украины в Турции

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наримана Джелялова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Зеленский назначил нового посла Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Джелялова Наримана послом Украины в Турции, пишет УНН со ссылкой на приказ Президента.

Детали

Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике

- указано в приказе.

Напомним

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно деталей встречи в Турции 

Владимир Зеленский заявил об ожидании прибытия российской делегации в Турцию для определения дальнейших шагов Украины.

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров.

Назначен постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым24.01.25, 11:46 • 25076 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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