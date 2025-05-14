Зеленский назначил нового посла Украины в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Джелялова Наримана послом Украины в Турции, пишет УНН со ссылкой на приказ Президента.

Детали

Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике - указано в приказе.

Напомним

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