Зеленський призначив нового посла України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив Джелялова Нарімана послом України у Туреччині пише УНН із посиланням на наказ Президента.

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Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці - зазначено у наказі.

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