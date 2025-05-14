Зеленський призначив нового посла України в Туреччині
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джелялова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Президент України Володимир Зеленський призначив Джелялова Нарімана послом України у Туреччині пише УНН із посиланням на наказ Президента.
Деталі
Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці
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