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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

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Зеленський призначив нового посла України в Туреччині

Київ • УНН

 • 2782 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джелялова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зеленський призначив нового посла України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський призначив Джелялова Нарімана послом України у Туреччині пише УНН із посиланням на наказ Президента.

Деталі

Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці

- зазначено у наказі.

Нагадаємо

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Призначено постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим24.01.25, 11:46 • 25077 переглядiв

Павло Башинський

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