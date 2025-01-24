Призначено постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим
Київ • УНН
Ольга Куришко призначена новим Постійним Представником Президента України в АР Крим. Відповідний указ опублікований на сайті президента Володимира Зеленського.
Ольга Куришко стала новим Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського.
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Призначити КУРИШКО Ольгу Миколаївну Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим.
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