Призначено постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим

Ольга Куришко стала новим Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт президента України Володимира Зеленського.

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Призначити КУРИШКО Ольгу Миколаївну Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим. - ідеться у повідомленні.

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