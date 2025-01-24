Назначен постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым
Киев • УНН
Ольга Куришко назначена новым Постоянным Представителем Президента Украины в АР Крым. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.
Ольга Куришко стала новым Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
Назначить КУРЫШКО Ольгу Николаевну Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Напомним,
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