Назначен постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
09:58 • 11174 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 126890 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 134602 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 178155 просмотра

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Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 122254 просмотра

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Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 107531 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

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Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
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Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
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Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 79824 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Назначен постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым

Назначен постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым

Киев  •  УНН

 • 6109 просмотра

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Ольга Куришко назначена новым Постоянным Представителем Президента Украины в АР Крым. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Владимира Зеленского.

Ольга Куришко стала новым Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского

Детали

Назначить КУРЫШКО Ольгу Николаевну Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

- говорится в сообщении.

Напомним,

Министр обороны Рустем Умеров по поручению Президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войскк.

Зеленский согласовал назначение более 30 новых послов: стали известны первые имена20.12.24, 19:58 • 20658 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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