Умєров підписав наказ про призначення Качура керівником Національної академії сухопутних військ

Міністр оборони Рустем Умєров за дорученням Президента підписав наказ про призначення полковника Романа Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

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Глава Міноборони нагадав, що за результатами голосування в застосунку "Армія+", де військові могли обрати нового керівника академії, Качур отримав найбільшу підтримку.

Ключовими завданнями Качура на новій посаді, за словами міністра, будуть наступні:

- проведення повного аудиту роботи академії;

- запровадження реформ у військовій освіті;

- підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів, що є критично важливим для ЗСУ.

Особливо важливо, що до цього рішення були залучені самі військовослужбовці, які взяли участь у голосуванні через сучасний цифровий інструмент "Армія+". Це дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним,