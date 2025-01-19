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Умєров підписав наказ про призначення Качура керівником Національної академії сухопутних військ

Умєров підписав наказ про призначення Качура керівником Національної академії сухопутних військ

Київ • УНН

 • 59147 перегляди

Міністр оборони Рустем Умєров за дорученням Президента підписав наказ про призначення полковника Романа Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ.

Міністр оборони Рустем Умєров за дорученням Президента підписав наказ про призначення полковника Романа Качура на посаду керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Глава Міноборони нагадав, що за результатами голосування в застосунку "Армія+", де військові могли обрати нового керівника академії, Качур отримав найбільшу підтримку.

Полковник Качур – бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії і бачення шляхів реформування військової освіти,

– зауважив Умєров.

Ключовими завданнями Качура на новій посаді, за словами міністра, будуть наступні:

- проведення повного аудиту роботи академії;

- запровадження реформ у військовій освіті;

- підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів, що є критично важливим для ЗСУ.

Особливо важливо, що до цього рішення були залучені самі військовослужбовці, які взяли участь у голосуванні через сучасний цифровий інструмент "Армія+". Це дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним,

- наголосив Умєров.

Він висловив військовим вдячність за участь у голосуванні.

Нагадаємо

Полковник Роман Качур переміг у голосуванні через застосунок "Армія+" на посаду керівника Академії сухопутних військ. Президент доручив провести повний аудит закладу та впровадити зміни у військовій освіті.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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