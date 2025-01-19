Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии сухопутных войск
Киев • УНН
Министр обороны Рустем Умеров по поручению Президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск.
Министр обороны Рустем Умеров по поручению Президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Глава Минобороны напомнил, что по результатам голосования в приложении "Армия+", где военные могли выбрать нового руководителя академии, Качур получил наибольшую поддержку.
Полковник Качур - боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования,
Ключевыми задачами Качура на новой должности, по словам министра, будут следующие:
- проведение полного аудита работы академии;
- внедрение реформ в военном образовании;
- повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что является критически важным для ВСУ.
Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, которые приняли участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным,
Он выразил военным благодарность за участие в голосовании.
Напомним
Полковник Роман Качур победил в голосовании через приложение "Армия+" на должность руководителя Академии сухопутных войск. Президент поручил провести полный аудит заведения и внедрить изменения в военном образовании.