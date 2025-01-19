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Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии сухопутных войск

Умеров подписал приказ о назначении Качура руководителем Национальной академии сухопутных войск

Киев  •  УНН

 • 2443 просмотра

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Министр обороны Рустем Умеров по поручению Президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск.

Министр обороны Рустем Умеров по поручению Президента подписал приказ о назначении полковника Романа Качура на должность руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

Детали

Глава Минобороны напомнил, что по результатам голосования в приложении "Армия+", где военные могли выбрать нового руководителя академии, Качур получил наибольшую поддержку.

Полковник Качур - боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования,

- заметил Умеров.

Ключевыми задачами Качура на новой должности, по словам министра, будут следующие:

- проведение полного аудита работы академии;

- внедрение реформ в военном образовании;

- повышение качества подготовки воинов, офицеров и сержантов, что является критически важным для ВСУ.

Особенно важно, что к этому решению были привлечены сами военнослужащие, которые приняли участие в голосовании через современный цифровой инструмент "Армия+". Это позволяет сделать процесс принятия решений максимально прозрачным и демократичным,

- подчеркнул Умеров.

Он выразил военным благодарность за участие в голосовании.

Напомним

Полковник Роман Качур победил в голосовании через приложение "Армия+" на должность руководителя Академии сухопутных войск. Президент поручил провести полный аудит заведения и внедрить изменения в военном образовании.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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