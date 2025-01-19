Качур став очільником Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного
Київ • УНН
Полковник Роман Качур переміг у голосуванні через застосунок "Армія+" на посаду керівника Академії сухопутних військ. Президент доручив провести повний аудит закладу та впровадити зміни у військовій освіті.
Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що у Львові, очолить колишній командир 55 окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, пише УНН.
Деталі
У застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Президент підкреслив важливість того, що це рішення ухвалюється разом з військовими.
Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів, зокрема це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.
Зеленський поінформував, що найбільше голосів набрав колишній командир 55 окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур, додавши, що той добре знає фронт.
Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії – повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії,
Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника Академії.
Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті,
Довідково
Роман Качур народився 25 вересня 1984 року в Сумах. Навчався в Сумському військовому інституті ракетних військ і артилерії.
У 2014-2018 роках Качур служив начальником артилерії 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, а з березня 2018 року по липень 2022 року він був командиром 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".
Качур є кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".
Нагадаємо
Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів та осіб, які допомагають Росії. Також позбавляються державних нагород ті, хто не присвятив життя Україні.