Качур став очільником Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного

Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, що у Львові, очолить колишній командир 55 окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, пише УНН.

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У застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Президент підкреслив важливість того, що це рішення ухвалюється разом з військовими.

Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п'ять кандидатів, зокрема це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, це полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.

Зеленський поінформував, що найбільше голосів набрав колишній командир 55 окремої артилерійської бригади полковник Роман Качур, додавши, що той добре знає фронт.

Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії – повноцінний аудит: і того, як фінансується, і того, як навчаються курсанти, і того, хто працює в академії,