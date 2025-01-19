Качур стал главой Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного

Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, что во Львове, возглавит бывший командир 55 отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, пишет УНН.

Детали

В приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Президент подчеркнул важность того, что это решение принимается вместе с военными.

Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов, в частности это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, это полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур.

Зеленский проинформировал, что больше всего голосов набрал бывший командир 55 отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур, добавив, что тот хорошо знает фронт.

Я говорил с полковником Качуром - у него есть видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии, - отметил президент.

Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову назначить полковника Качура на должность начальника Академии.

Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте, - резюмировал Зеленский.

Справочно

Роман Качур родился 25 сентября 1984 года в Сумах. Учился в Сумском военном институте ракетных войск и артиллерии.

В 2014-2018 годах Качур служил начальником артиллерии 81 отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, а с марта 2018 года по июль 2022 года он был командиром 55 отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Качур является кавалером ордена Богдана Хмельницкого трех степеней, а также имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Напомним

Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистов и лиц, которые помогают России. Также лишаются государственных наград те, кто не посвятил жизнь Украине.