Президент підписав указ про нові санкції РНБО
Київ • УНН
Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів та осіб, які допомагають Росії. Також позбавляються державних нагород ті, хто не присвятив життя Україні.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти пропагандистів та осіб, які допомагають рф. Про це він повідомив у неділю, 19 січня, передає УНН.
Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні
Також він повідомив, що наразі готуються нові санкційні рішення. "Будуть вони незабаром", - вказав глава держави.