Президент підписав указ про нові санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкції проти пропагандистів та осіб, які допомагають рф. Про це він повідомив у неділю, 19 січня, передає УНН.

Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні - заявив Зеленський.

Також він повідомив, що наразі готуються нові санкційні рішення. "Будуть вони незабаром", - вказав глава держави.