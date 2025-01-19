Президент подписал указ о новых санкциях СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пропагандистов и лиц, которые помогают рф. Об этом он сообщил в воскресенье, 19 января, передает УНН.

Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что сейчас готовятся новые санкционные решения. "Будут они вскоре", - указал глава государства.