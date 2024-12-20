Зеленский согласовал назначение более 30 новых послов: стали известны первые имена
Киев • УНН
Президент Украины согласовал назначение более 30 новых украинских послов. Среди них Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - в НАТО, Андрей Мельник - в ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал более 30 назначений новых украинских послов. Среди тех, кто получил новые должности - Нариман Джелял и Андрей Мельник, передает УНН.
«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН», - сообщил Зеленский.
По его словам, эти и другие указы будут обнародованы вскоре, согласно дипломатическим процедурам.
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