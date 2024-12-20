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Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
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"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский согласовал назначение более 30 новых послов: стали известны первые имена

Зеленский согласовал назначение более 30 новых послов: стали известны первые имена

Киев  •  УНН

 • 5007 просмотра

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Президент Украины согласовал назначение более 30 новых украинских послов. Среди них Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - в НАТО, Андрей Мельник - в ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал более 30 назначений новых украинских послов. Среди тех, кто получил новые должности - Нариман Джелял и Андрей Мельник, передает УНН.

«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял - в Турцию, Алена Гетьманчук - представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник - представителем Украины в ООН», - сообщил Зеленский.

По его словам, эти и другие указы будут обнародованы вскоре, согласно дипломатическим процедурам.

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год19 дек. 2024, 06:41 • 103531 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика