ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
77%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Тимур Миндич
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 18219 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 15970 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 49942 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 38960 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 34419 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Зеленский и Мерц обсудили переговоры для завершения войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Лидеры государств обсудили дипломатические контакты и координацию с США. В следующем месяце Украина и Германия проведут много двусторонней работы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры подробно обсудили переговорный процесс для окончания войны России против Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о своем визите в страны Ближнего Востока и систему защиты, которую Украина предлагает партнерам.

Благодарен за высокую оценку нашего вклада в усиление защиты жизней. Украина готова к аналогичному сотрудничеству со странами Европы ради безопасности нашего континента

– отметил Зеленский.

Как сообщили в ОП, Мерц рассказал о своих дипломатических контактах. Лидеры подробно обсудили переговорный процесс для окончания войны России против Украины и коммуникацию украинской команды с американской стороной. Президент поблагодарил канцлера за принципиальную позицию: Украина никогда не была и не будет преградой на пути к миру.

Украина готовит контакты с партнерами в более широком кругу, чтобы скоординировать позиции и наработать совместные шаги. В частности, в следующем месяце будет много двусторонней работы с Германией

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Украина