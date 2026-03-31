Зеленский и Мерц обсудили переговоры для завершения войны рф против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры подробно обсудили переговорный процесс для окончания войны России против Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства проинформировал о своем визите в страны Ближнего Востока и систему защиты, которую Украина предлагает партнерам.

Благодарен за высокую оценку нашего вклада в усиление защиты жизней. Украина готова к аналогичному сотрудничеству со странами Европы ради безопасности нашего континента – отметил Зеленский.

Как сообщили в ОП, Мерц рассказал о своих дипломатических контактах. Лидеры подробно обсудили переговорный процесс для окончания войны России против Украины и коммуникацию украинской команды с американской стороной. Президент поблагодарил канцлера за принципиальную позицию: Украина никогда не была и не будет преградой на пути к миру.

Украина готовит контакты с партнерами в более широком кругу, чтобы скоординировать позиции и наработать совместные шаги. В частности, в следующем месяце будет много двусторонней работы с Германией - говорится в сообщении.

