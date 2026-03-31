Зеленський та Мерц обговорили переговори для завершення війни рф проти України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Лідери детально обговорили переговорний процес для закінчення війни росії проти України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про свій візит до країн Близького Сходу та систему захисту, яку Україна пропонує партнерам.

Вдячний за високу оцінку нашого внеску в посилення захисту життів. Україна готова до аналогічної співпраці з країнами Європи заради безпеки нашого континенту – зазначив Зеленський.

Як повідомили в ОП, Мерц розповів про свої дипломатичні контакти. Лідери детально обговорили переговорний процес для закінчення війни Росії проти України та комунікацію української команди з американською стороною. Президент подякував канцлеру за принципову позицію: Україна ніколи не була й не буде перепоною на шляху до миру.

Україна готує контакти з партнерами в більш широкому колі, щоб скоординувати позиції та напрацювати спільні кроки. Зокрема, наступного місяця буде багато двосторонньої роботи з Німеччиною - йдеться у повідомленні.

