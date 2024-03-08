Зеленский - Эрдогану: мы не видим представителей россии на мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который предложил принять мирный саммит, к которому будет привлечена также и россия, отметив, что Украина не видит, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Об этом Зеленский заявил во время во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом, передает УНН.

Детали

Как заявил Владимир Зеленский, что он обсудил с Эрдоганом формулу мира и проинформировал его о подготовке Глобального саммита мира на уровне лидеров, которые организуются в Швейцарии.

"Очевидно, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира и в совместной работе мирового большинства для полной реализации формулы мира", - сказал Зеленский.

Зеленский отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом, который заявил, что Турция готова принять мирный саммит с участием россии.

"Что касается самого формата, мы не видим представителей россии на этом саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир и именно справедливый для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают детальный план и будут иметь результат. А уже потом будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя мирный саммит, в котором примет участие и россия, для переговоров о прекращении войны с Украиной.