Зеленський - Ердогану: ми не бачимо представників росії на мирному саміті

Президент України Володимир Зеленський відповів президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, який запропонував прийняти мирний саміт, до якого буде залучена також і росія, зазначивши, що Україна не бачить, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Про це Зеленський заявив під час під час спільної пресконференції з Ердоганом, передає УНН.

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Як заявив Володимир Зеленський, що він обговорив з Ердоганом формулу миру та проінформував його про підготовку Глобального саміту миру на рівні лідерів, які організовуються у Швейцарії.

"Очевидно, що особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру та у спільній роботі світової більшості для повної реалізації формули миру", - сказав Зеленський.

Зеленський відреагував на формат, запропонований Ердоганом, який заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт за участю росії.

"Що стосується самого формату, ми не бачимо представників росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти у себе мирний саміт, в якому візьме участь і росія, для переговорів про припинення війни з Україною.