Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление плана защиты зернового экспорта, передает УНН.

Зеленский сообщил, что сегодня "были совещания с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Михаилом Драпатым, был Евгений Хмара с командой Министерства обороны, были другие правительственные чиновники и Премьер-министр Украины Сергей Корецкий".

Мы детально определили порядок шагов, которые могут дать больше защиты нашим городам, нашим селам, нашему югу, нашей инфраструктуре. Обновляем план защиты зернового экспорта. Очень ценю, что все руководители сектора обороны и безопасности активно координируются между собой. Именно это нам и нужно. Я благодарен Михаилу Драпатому, Евгению Хмаре за внимание к деталям и взаимодействие. Павел Палиса и команда Офиса Президента будут и впредь помогать с поиском и реализацией решений

рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига

По словам Главы государства, премьер Корецкий готовит альтернативы экономические и инфраструктурные, которые могут поддержать устойчивость Украины.

Премьер, вся правительственная команда будут работать над максимальной диверсификацией операций экспорта и импорта. Вызовы очень значительные. Должны быть и несимметричные решения. Обеспечение топливом украинского рынка, также дополнительные экспортные маршруты, необходимые программы поддержки украинских производителей плюс работа с нашими партнерами – с нашими соседями в регионе и Брюсселем – все это уже в работе

Президент ожидает понимания и со стороны партнеров. ПВО – это первый приоритет, с которым именно партнеры могут помочь.

Все договоренности должны выполняться, выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни. И важно, что обо всем, что происходит в Украине на самом деле, о российских ударах против наших людей, о затягивании россией своей войны все больше знают в ключевых странах-партнерах