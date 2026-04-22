Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности и первую информацию о Drone Deal

Украина готовит новые двусторонние соглашения по безопасности, а также вскоре представит первую информацию о расширении взаимодействия в сфере безопасности и формате Drone Deal. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, передает УНН.

По словам Президента, обсудили с Умеровым задачи также по Европе – после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды. Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной.

Готовим и новые наши двусторонние соглашения по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашего взаимодействия в сфере безопасности и формате Drone Deal. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

Украина разрабатывает параметры сотрудничества в сфере безопасности с Индией и Бахрейном - Зеленский