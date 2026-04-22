Украина разрабатывает параметры сотрудничества в сфере безопасности с Индией и Бахрейном - Зеленский

Украина разрабатывает параметры сотрудничества в сфере безопасности с Индией и Бахрейном. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам второго этапа его работы с регионом Ближнего Востока и Залива, а также другими странами, которые сталкиваются со значительными вызовами в сфере безопасности из-за войны в Иране, передает УНН.

Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь мы прорабатываем параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами. На основе уже конкретного опыта работы наших экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовим усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества, и есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь - сообщил Зеленский.

Секретарь СНБО доложил и по результатам работы всех наших экспертных и военных команд в регионе.

Президент поблагодарил каждую страну и всех лидеров за уважение к украинцам и взаимность в сотрудничестве.

