Зеленский: 90% европейских лидеров на стороне Украины, Орбан иногда ведет "очень опасную игру"

90% европейских лидеров на стороне Украины, хотя в обществах есть разные мнения. При этом Венгрия с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном иногда ведет очень опасную игру. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

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"Я не сказал бы, что Европа разделена. Я считаю, что до широкомасштабного российского вторжения Европа была очень смешанной. Некоторые колебались между россией и Украиной; некоторые были на российской стороне; некоторые на украинской стороне. Вторжение объединило Европу вокруг Украины. В обществах есть разные мнения, но 90% европейских лидеров находятся на стороне Украины. И именно благодаря этой поддержке Украина смогла остановить россию", - сказал Зеленский.

"Есть и другие голоса: Венгрия с Орбаном (венгерским премьер-министром) иногда ведет очень опасную игру. Это опасно прежде всего для Венгрии. Эта страна знает, что такое вторжение, знает, каковы последствия фашистского режима, и я удивлен, что послания Будапешта являются радикальными в отношении Украины. Подыгрывание Трампу (с которым только что встретился Орбан) ничего не достигнет. Он независимый лидер. Никто не любит иметь слабых друзей", - указал Президент Украины.

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