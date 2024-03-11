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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 22:48  •  6668 просмотра

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Дональд Трамп не будет финансировать украинско-российскую войну, если вернется в Белый дом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия в Украине. Об этом сообщил телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился 8 марта с бывшим американским лидером в его имении в штате Флорида, передает УНН.

Детали

"Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится

подчеркнул премьер Орбан.

Орбан отметил, что хотя Дональд Трамп еще не президент США, его партия в американском законодательном органе мешает демократам вкладывать деньги в войну.

Он не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев

сказал Орбан относительно позиции Трампа.

Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде9 марта 2024, 04:51 • 101268 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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