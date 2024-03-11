"Дональд Трамп не даст ни копейки на российско-украинскую войну" - Орбан

Бывший президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не будет финансировать военные действия в Украине. Об этом сообщил телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился 8 марта с бывшим американским лидером в его имении в штате Флорида, передает УНН.

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"Если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну, и тогда война закончится подчеркнул премьер Орбан.

Орбан отметил, что хотя Дональд Трамп еще не президент США, его партия в американском законодательном органе мешает демократам вкладывать деньги в войну.

Он не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев сказал Орбан относительно позиции Трампа.

Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде