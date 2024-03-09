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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде

Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 04:51  •  17649 просмотра

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Трамп и премьер-министр Венгрии Орбан обсудили прочные границы и двусторонние отношения на встрече в Мар-а-Лаго.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Hirado.hu, пишет УНН.

Детали

Понятно, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что Соединенные Штаты Америки снова обретут сильного президента. И так же, с точки зрения венгерско-американских двусторонних отношений, можно сказать, что они достигли своего абсолютного пика во времена президентства Дональда Трампа

прокомментировал поездку премьера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Представители Трампа заявили, что во время встречи был затронут "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации.

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После встречи Орбан опубликовал на странице в Facebook фотографию на лестнице дома Трампа.

Сделайте Америку снова великой, мистер президент

подписал Орбан публикацию.

Переговоры Орбана и Трампа раскритиковал действующий президент США Джо Байден.

Вы знаете, с кем он встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо сказал, что демократия не работает

сказал он на встрече со своими сторонниками в Филадельфии.

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Лилия Подоляк

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