Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде
Киев • УНН
Трамп и премьер-министр Венгрии Орбан обсудили прочные границы и двусторонние отношения на встрече в Мар-а-Лаго.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает Hirado.hu, пишет УНН.
Детали
Понятно, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что Соединенные Штаты Америки снова обретут сильного президента. И так же, с точки зрения венгерско-американских двусторонних отношений, можно сказать, что они достигли своего абсолютного пика во времена президентства Дональда Трампа
Представители Трампа заявили, что во время встречи был затронут "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации.
После встречи Орбан опубликовал на странице в Facebook фотографию на лестнице дома Трампа.
Сделайте Америку снова великой, мистер президент
Переговоры Орбана и Трампа раскритиковал действующий президент США Джо Байден.
Вы знаете, с кем он встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо сказал, что демократия не работает
Орбан заявил, что Трамп - "единственный серьезный шанс" на мир в Украине2 марта 2024, 11:32 • 31287 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде
В России заявили о сбитии 47 дронов за ночь
В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp
9 марта: День Барби, День генеалогии
ЕС откроет морской коридор для отправки помощи из Кипра в Газу
В Калифорнии обнаружили пятно нефти
Три человека погибли в результате крушения вертолета в Техасе
Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом
В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов
Популярные
Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил
Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского
59 украинцев эвакуировали из Сектора Газа в Египет
Французские войска готовятся к конфликту высокой интенсивности в Европе, и тренируются по украинским сценариям
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Трамп принял Орбана в своем поместье во Флориде
Трамп и премьер-министр Венгрии Орбан обсудили прочные границы и двусторонние отношения на встрече в Мар-а-Лаго.
В России заявили о сбитии 47 дронов за ночь
Россия сообщает, что за ночь над разными регионами сбила 47 беспилотников, в том числе 41 в Ростове, некоторые из них были повреждены, но о жертвах не сообщается.
В Пакистане 22-летнего парня приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp
22-летний пакистанский студент был приговорен к смертной казни за распространение "богохульных" фото и видео в WhatsApp, которые якобы оскорбляли пророка Мухаммеда и его жен.
9 марта: День Барби, День генеалогии
Сегодня, девятого марта, отмечается День Барби - куклы, которая произвела настоящую революцию в индустрии игрушек, и которая со второй половины ХХ стала верной спутницей сотен миллионов девушек практически во всех странах мира.
ЕС откроет морской коридор для отправки помощи из Кипра в Газу
ЕС объявил об открытии морского коридора на этих выходных для доставки гуманитарной помощи из Кипра в сектор Газа с целью предотвращения голода, а первая пилотная партия продовольственной помощи от благотворительной организации "Всемирная центральная кухня", как ожидается, отправится в субботу.
В Калифорнии обнаружили пятно нефти
У побережья Хантингтона, штат Калифорния, было обнаружено нефтяное пятно длиной 4 километра и шириной 800 метров, происхождение которого расследует Береговая охрана и другие ведомства.
Три человека погибли в результате крушения вертолета в Техасе
Три человека, в том числе двое солдат Национальной гвардии и агент пограничного патруля, погибли в результате крушения вертолета UH-72 Lakota во время выполнения задания по охране границы вблизи города Рио-Гранде, штат Техас.
Республиканцы в Палате представителей разрабатывают свой проект помощи Киеву - СМИ
Республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи Украине, который включает военную и невоенную помощь, потенциально с использованием замороженных российских активов.
Байден назвал условие для участия в дебатах с Трампом
Байден заявил, что его участие в дебатах с Трампом зависит от поведения Трампа, поскольку Трамп является единственным претендентом от республиканцев, тогда как Байден лидирует среди демократов.
В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов
Сбитый беспилотный летательный аппарат упал на крышу поликлиники в Курске, повредив 22 квадратных метра кровли и заставив эвакуировать пациентов реанимации из соседнего здания больницы из-за угрозы взрыва.