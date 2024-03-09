Трамп прийняв Орбана у своєму маєтку у Флориді
Київ • УНН
Трамп і прем'єр-міністр Угорщини Орбан обговорили міцні кордони і двосторонні відносини на зустрічі в Мар-а-Лаго.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида, передає Hirado.hu, пише УНН.
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Зрозуміло, що повернення Дональда Трампа до Білого дому означатиме, що Сполучені Штати Америки знову знайдуть сильного президента. І так само, з погляду угорсько-американських двосторонніх відносин, можна сказати, що вони досягли свого абсолютного піку за часів президентства Дональда Трампа
Представники Трампа заявили, що під час зустрічі було порушено "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації.
Після зустрічі Орбан опублікував на сторінці у Facebook фотографію на сходах будинку Трампа.
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