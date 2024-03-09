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Трамп прийняв Орбана у своєму маєтку у Флориді

Київ • УНН

 • 101657 перегляди

Трамп і прем'єр-міністр Угорщини Орбан обговорили міцні кордони і двосторонні відносини на зустрічі в Мар-а-Лаго.

Трамп прийняв Орбана у своєму маєтку у Флориді

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида, передає Hirado.hu, пише УНН.

Деталі

Зрозуміло, що повернення Дональда Трампа до Білого дому означатиме, що Сполучені Штати Америки знову знайдуть сильного президента. І так само, з погляду угорсько-американських двосторонніх відносин, можна сказати, що вони досягли свого абсолютного піку за часів президентства Дональда Трампа

прокоментував поїздку прем'єра міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Представники Трампа заявили, що під час зустрічі було порушено "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації.

Після зустрічі Орбан опублікував на сторінці у Facebook фотографію на сходах будинку Трампа.

Зробіть Америку знову великою, пане президенте

підписав Орбан публікацію.

Переговори Орбана і Трампа розкритикував чинний президент США Джо Байден.

Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні у Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який прямо сказав, що демократія не працює

сказав він на зустрічі зі своїми прихильниками у Філадельфії.

Орбан заявив, що Трамп - "єдиний серйозний шанс" на мир в Україні02.03.24, 13:32 • 32857 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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