"Дональд Трамп не дасть ні копійки на російсько-українську війну" – Орбан
Київ • УНН
Дональд Трамп не буде фінансувати українсько-російську війну, якщо повернеться в Білий дім, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Колишній президент США Дональд Трамп у разі повернення до Білого дому не фінансуватиме воєнних дій в Україні. Про це повідомив телеканалу М1 прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зустрівся 8 березня з колишнім американським лідером у його маєтку у штаті Флорида, передає УНН.
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"Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться
Орбан наголосив, що хоча Дональд Трамп ще не президент США, його партія в американському законодавчому органі заважає демократам вкладати гроші у війну.
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