Завтра в Украине графики будут действовать только для промышленности
Киев • УНН
Завтра с 17:00 до 23:00 во всех регионах ограничат потребление промышленности из-за последствий атак. Укрэнерго советует перенести нагрузку на дневное время.
Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 15 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00, добавили в Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
