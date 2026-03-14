Завтра в Україні графіки будуть діяти лише для промисловості

Київ • УНН
Укренерго радить перенести навантаження на денний час.
Завтра, 15 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили в компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 16:00, додали в Укренерго.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
