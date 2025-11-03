Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей

Завтра в Украине планируют ограничивать электроснабжение в отдельных регионах, объем - от 0,5 до 1,5 очереди, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 4 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений:

• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничения мощности:

• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей

В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - говорится в сообщении.

Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения