Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Киев • УНН
4 ноября в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак. Графики предусматривают почасовые отключения и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Завтра в Украине планируют ограничивать электроснабжение в отдельных регионах, объем - от 0,5 до 1,5 очереди, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 4 ноября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Графики почасовых отключений:
• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики ограничения мощности:
• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей
В Укрэнерго добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - говорится в сообщении.
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения03.11.25, 15:44 • 15633 просмотра