Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Київ • УНН
4 листопада в окремих регіонах України застосують обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак. Графіки передбачають погодинні відключення та обмеження потужності для промислових споживачів.
Завтра в Україні планують обмежувати електропостачання в окремих регіонах, обсяг - від 0,5 до 1,5 черги, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень:
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Графіки обмеження потужності:
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів
В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - йдеться у повідомленні.
