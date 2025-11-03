Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг

Завтра в Україні планують обмежувати електропостачання в окремих регіонах, обсяг - від 0,5 до 1,5 черги, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень:

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності:

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

В Укренерго додали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - йдеться у повідомленні.

